Новачок УПЛ домовився про співпрацю з новим футболістом.

Прес-служба Епіцентра оголосила про підписання 19-річного голкіпера Арсенія Вавшка. Деталі угоди не розголошуються. Гравець перейшов до нового клубу на правах вільного агента.

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Вавшко є вихованцем київської Зміни-Оболонь. У 2022-2024 рр. Арсеній виступав за польські клуби Полонія Ходзеж та Хемік, а також за юнацьку команду чеського Фридек-Містека. Минулого сезону воротар був гравцем Колоса-2 у Другій лізі, проте на поле в офіційних матчах не виходив.

До слова, у першому турі української Прем'єр-ліги Епіцентр зустрінеться з Шахтарем. Матч відбудеться 3 серпня, початок гри – о 15:30 за київським часом.

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