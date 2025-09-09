Епіцентр підсилиться бразильським півзахисником Джеовані, повідомляє ТаТоТаке. З 26-річним гравцем буде підписано контракт на два роки.

Джеовані перейде до Епіцентра на правах вільного агента. Останнім клубом гравця був португальський Портімоненсе. У минулому сезоні бразилець зіграв 26 матчів за цей клуб та віддав 4 асисти.

Крім того, до новачка УПЛ приєднається Ігор Кирюханцев, який також є вільним агентом. Найближчим часом 29-річний захисник має пройти медогляд у клубі з Хмельниччини. Кирюханцев є вихованцем Шахтаря, раніше він грав за Маріуполь, Олександрію та Зорю.

