Епіцентр та Шахтар зустрінуться у першому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч між Епіцентром та Шахтарем відбудеться в Тернополі 3 серпня. Початок зустрічі о 15:30 за київським часом.

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Зустріч Епіцентра та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі. Онлайн-трансляція доступна на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Варто зауважити, що це дебютний матч для Арди Турана в УПЛ.

Стартові склади:

Епіцентр: Білик, Танчик, Мороз, Григоращук, Климець, Запорожець, Кош, Миронюк, Сіфуентес Чалмет, Борячук, Янаков.

Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Грам, Матвієнко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Егіналду, Траоре.