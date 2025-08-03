Епіцентр – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція дебюту Турана в УПЛ
Епіцентр та Шахтар зустрінуться у першому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".
Матч між Епіцентром та Шахтарем відбудеться в Тернополі 3 серпня. Початок зустрічі о 15:30 за київським часом.
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Зустріч Епіцентра та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі. Онлайн-трансляція доступна на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Варто зауважити, що це дебютний матч для Арди Турана в УПЛ.
Стартові склади:
Епіцентр: Білик, Танчик, Мороз, Григоращук, Климець, Запорожець, Кош, Миронюк, Сіфуентес Чалмет, Борячук, Янаков.
Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Грам, Матвієнко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Аліссон, Егіналду, Траоре.