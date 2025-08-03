Українські вболівальники зуміли побити рекорд відвідуваності навіть у складний для країни час.

Матч першого туру між Епіцентром та Шахтарем став особливим не лише через дебют Арди Турана чи команди з Дунаївців в українській Прем'єр-лізі.

Епіцентр – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд дебюту команди господарів і Турана в УПЛ

Зустріч, що проходила на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі, зібрала 9850 глядачів – це новий рекорд відвідуваності матчу УПЛ. Попереднє досягнення було зафіксовано 26 травня на стадіоні Україна у Львові, де поєдинок Карпати – Зоря (1:3) дивилися 6500 вболівальників.

"Неймовірна підтримка в Тернополі, я кайфую від такої атмосфери в Україні! Якщо я комусь не розписався – вибачайте, вас 7 тисяч на трибунах, а мене вся команда в автобусі чекає.

А що до футболки – маю лише 2 на гру, а вішліст на них десь на декілька років уперед, тому теж не можу всім її віддати!

Але я щасливий, що в такі важкі часи бачу таку кількість людей на трибуні", – написав Судаков у своєму телеграм-каналі.

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