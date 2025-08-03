Епіцентр у рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з Шахтарем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Епіцентр виграв Першу лігу й повернув Хмельниччину в еліту чемпіонату. Востаннє цей край представляв легендарний Темп із Шепетівки, який вилетів у далекому 1995 році. Нинішній дебютант розпочав свою історію в Дунаївцях, а потім переїхав до Кам'янця-Подільського – от тільки камбек регіону у вищу лігу поки є формальним. Місцева арена не відповідає вимогам УПЛ.

"Переїхати в інше місце – не дуже правильно щодо вболівальників": президент Епіцентра – про проблеми стадіону

Керівництво обіцяє повернутись до рідного міста у 2026 році, коли буде завершена реконструкція стадіону, а зараз команда виступатиме в Тернополі. У своїх інтерв'ю менеджмент футбольного Епіцентру не приховує – фінансування збільшиться, але буде обмеженим. І воно залежатиме від результатів.

Саме тому літня трансферна кампанія виявилась обмеженою. Команду підсилили два представники чемпіонату Андорри, а також два українських "дауншифтери" – вінгер Янаков (Полісся, Інгулець, Чорноморець) і нападник Борячуком (Шахтар, Маріуполь, Рух, Металіст 1925, Угорщина). Гравці дуже сильні й досвідчені, але 70% складу не змінились з часів Першої ліги. Клуб мотивував це рішенням бажанням віддячити своїм футболістам.

На цьому тлі головною персоною в колективі залишається головний тренер. Сергій Нагорняк міг вийти в УПЛ ще у попередньому сезоні, коли прибив Металіст 1925 у плей-офф за УПЛ – втім, його підопічні програли в фіналі. Як тренер він асистував Мирону Маркевичу в Дніпрі, а перед приходом в Епіцентр фахівець відпрацював з усіма юнацькими збірними. А ще він є одним з найкращих телеекспертів.

Словом, досвіду й авторитету в 54-річного Нагорняка достатньо. Виявилось, що у нього є талант і до роботи головним тренером. Епіцентр дуже добре працює з м'ячем і блискавично вилітає в контратаки. У позаминулому сезоні команда демонструвала більш романтичний футбол, а торік додала прагматизму й виграла золото ПФЛ.

Очевидно, що з нинішнім складом цілі на сезон у Сергія Нагорняка приземлені. Треба за будь-яку ціну зберегти прописку в УПЛ. Журналісти й вболівальники оцінюють шанси більш-менш позитивно, однак конкретно сьогодні на Епіцентр ніхто не ставить. Дебютант у стартовому турі в еліті зустрінеться зі справжнім звіром.

Шахтар додаткової презентації не потребує. Донеччани провели вже чотири матчі, забивши 11 голів – 6 із них відвантажили Бешикташу, якого так побоювались після жеребу. Багато хто очікував, що зірки "гірників" з'їдять Арду Турана з його 3-разовими тренуваннями й підйомом у 7-й ранку, однак турок навіть бразильців змусив відпрацьовувати в обороні.

В якомусь сенсі Туран повернув часи Мірчі Луческу, коли легіонери творили магію в атаці, хоча Судаков і Очеретько займають у цій моделі важливе місце. Вони перевантажують фінальну третину, атакують розриви у лініях захисників і створюють вінгерам ситуації 1-в-1. Бразильці Шахтаря, своєю чергою, організували усі 11 голів (і запорола моментів на ще 20). Тільки Бондаренко долучився до їхньої компанії, віддавши асист у Стамбулі.

Про Аліісона вже зараз пишуть мадридські видання, а Кевін зробив помітний левел-ап. Але Шахтар став кращим і без м'яча – у команди з'явився високий пресинг і вступ у боротьбу після втрат, а Туран ще й вимагає пришвидшення переходів із атаки в оборону. У цьому аспекті не все ідеально, а захист Шахтаря взагалі далекий від ідеалу.

Очевидно, що від "гірників" очікують чергового розгрому, але Епіцентр все ж здатний створити проблеми. Взагалі, середняки й аутсайдери УПЛ за організацією гри здаються кращими за Ільвес і Бешикташ. Конкретно ж команда Нагорняка дуже сильна в контратаках – а у Шахтаря в цьому аспекті є природна вразливість.

Через високі позиції "десяток" (а почасти й опорника) в центрі завжди виникає багато простору, який просто не встигають покривати. Ну а захисники донеччан завжди мали проблеми з єдиноборствами й грою в штрафному. За ці проблеми Бешикташ карав голами – страшно уявити, що ж тоді станеться у матчах з суперниками на кшталт Колоса.

Експерти жартують, що робити висновки щодо Арди Турана можна тільки після матчу з Епіцентром, однак тут присутня лишень частка жарту. Маріно Пушіч у подібних поєдинках програв срібні медалі. Ніхто не забув про муки Шахтаря з Лівим Берегом, Рухом та Поліссям – і саме тому "гірникам" важливо перемогти дебютанта якомога впевненіше. Якщо не буде ефектного виносу, то знову підуть неприємні розмови...

Втім, прямо зараз важливіше пробитись у Лігу Європи. Враховуючи статус суперника, можна не сумніватись у проведенні ротації – Арда Туран повинен надати час усім, хто не грав або провів мало хвилин з Бешикташем у четвер. Попереду непрості зустрічі з Панатінаїкосом, тож "помаранчево-чорним" слід дозувати навантаження.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ліповуз, Бендера (обидва під питанням) – Криськів

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Епіцентр – Шахтар

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Климець – Миронюк, Демченко – Хоакінет, Беженар, Янаков – Борячук

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Граам, Азаров – Очеретько – Егіналду, Бондаренко, Судаков, Невертон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря, тотал менше 2,5

Майже ніхто не сумнівається у тріумфі донеччан, але чи зможуть "гірники" влаштувати чергову дефрагментацію суперника? Існують певні сумніви, адже сьогодні очікується масова ротація. У схожих умовах Шахтар розписав "нулі" з Ільвесом, хоча моментів створили дуже багато.

Навряд чи сьогодні буде менше, але Епіцентр здатний втримати гідний рахунок завдяки куражу. Команди, які дебютують в УПЛ, завжди налаштовуються по-особливому. Ризикнемо поставити на буденну й впевнену звитягу "помаранчево-чорних" – але без розгрому.