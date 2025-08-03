Цей матч став дебютним для Турана в УПЛ. Раніше він дебютував на чолі Шахтаря у першому турі Ліги Європи, де здолав Ільвес із Фінляндії з рахунком 6:0. Після того "гірники" зіграли ще три матчі. Епіцентр також дебютував в УПЛ після здобутого чемпіонства в Першій лізі минулого сезону.

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Сьогодні у матчі було забито лише один гол – на 79-й хвилині Еліас ударом головою замкнув подачу Коноплі з лицьової лінії правого флангу штрафного майданчика. Завдяки цьому результату Шахтар здобув мінімальну перемогу над дебютантом УПЛ.

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