Львівські Карпати офіційно розпочали сезон 2020/21. Суперником підопічних Любомира Вовчука став Епіцентр із Дунаївців. Пряма онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч першого попереднього етапу Кубка України Епіцентр – Карпати стартував о 17:00. Це перший поєдинок для "зелено-білих" після вильоту з УПЛ. Як відомо, новий сезон львів'яни, які змінили весь склад, розпочнуть у Другій лізі.

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Суперником Карпат став Епіцентр з Хмельницької області. Зауважимо, що Любомир Вовчук зіткнувся із серйозними проблемами – в запасі у "зелено-білих" лише 3 гравці.

Стартовий склад Карпат: Горох, Калинчук, Савчук, Даніловський, Береза, Підгурський, Панчишин, Гудзінський, Мудрик, Шостак, Іванюк.

Запасні: Сасс, Роман, Назарчук.

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