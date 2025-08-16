Голи Герреро та Ваната у відеоогляді матчу Епіцентр – Динамо – 1:4
Епіцентр розгромно програв Динамо (1:4) у третьому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Динамо реабілітувалося за виліт з ЛЧ, перегравши Епіцентр (4:1) в рамках третього туру чемпіонату України.
Динамо у матчі з 2 скасованими голами розбило Епіцентр – революція від Шовковського, м'яч Герреро і дебют Торреса
За киян забивали Едуардо Герреро, Микола Михайленко, Назар Волошин та Владислав Ванат. Підопічні Нагорняка відповіли лише голом Олександра Климця.
