Епіцентр та Динамо зустрінуться у третьому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч між Епіцентром та Динамо відбудеться у Тернополі 16 серпня. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Епіцентр – Динамо: анонс матчу УПЛ

Гру Епіцентра та Динамо можна подивитися у прямому ефірі на MEGOGO. Також онлайн-трансляція буде доступна на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Стартові склади

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Ніл – Миронюк – Климець, Запорожець, Демченко, Сіфуентес – Сидун

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Брагару, Піхальонок, Яцик, Волошин – Герреро

