Епіцентр у рамках 3-го туру УПЛ 202526 зіграє з Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо повертається в Україну після вильоту з Ліги чемпіонів. Невдача виявилась настільки гучною й тотальною, що детально згадувати її немає сенсу – вболівальники все бачили й чули. Детальні причини поразки від Пафоса були розібрані у спеціальному відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

Поразки Динамо та Полісся і нічия Шахтаря – Україна знову без прориву в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після провалу на Кіпрі спільнота серйозно почала обговорювати можливість відставки Олександра Шовковського. Комусь не подобається результат, хтось не бачить прогресу в футболістах, але також є усвідомлення обмеженості складу Динамо. Він не здатний систематично перемагати на міжнародному рівні. Відсутність кадрового оновлення відзначив і сам коуч, вимагаючи посилення у всіх лініях.

Втім, рівень складу Динамо все ще грізний на внутрішній арені. Ці ж футболісти виграли, не знаючи поразок у чемпіонаті з травня 2024 року, а з листопада 2023-го кияни програли всього один матч – Шахтарю. Тиждень тому резервісти "біло-синіх" знищили Рух, оформивши 5:1 у Львові, а Епіцентр точно не кращий за галичан.

Здається, шансів на сенсацію у сьогоднішній зустрічі небагато. Чи ні? Насправді безпрограшна хода Динамо по чемпіонату є певною аномалією. Команда навіть у чемпіонському сезоні була дуже близькою до кількох поразок, а зараз вона виглядає слабше.

У контексті протистояння з Епіцентром тривожить дуже низька кількість моментів – розгром Руха виявився винятком на тлі слабеньких зборів і поєдинку з Вересом, де "народний клуб" мав б забирати нічию. Крім того, Динамо у Рівному вразило низькою інтенсивністю єдиноборств, посівши передостаннє місце в 1-му турі за цим показником.

У атаці в очі впадає залежність "біло-синіх" від наявності глибини (тобто простору за спинами захисників). Як правило, туди йдуть довгі та середні паси, які приймають Ванат чи Герреро. Форварду час від часу допомагають відкривання фулбеків, Волошина й Шапаренка. Команда круто працює у такому форматі...

... але проти компактного середнього чи низького блоку киянам дуже важко. Комбінацій у центрі майже немає. Іноді там просто немає відкривань:

Іноді відкривання ніби і є, але бракує рухливості чи технічного виконання:

А що робитимуть динамівці, якщо глибини не буде? Відповідь дав Пафос. Кіпріоти уважно зіграли з нападниками Динамо, відрізавши їх від партнерів. Захисники своєчасно розвертали корпус, щільно працювали з потенційними адресами для передачі, перекривали лінії для просування й чинили тиск на гравця з м'ячем. Як наслідок, Ванат у вівторок жодного разу не пробив по воротах, не доторкнувся до мʼяча в штрафному, зробив три паси та отримав чотири.

Епіцентр вже має досвід успішного стримування гранда зі схожим футболом. Гра Шахтаря теж передбачає часту атаку глибини, однак дебютант УПЛ залишив донеччан без простору за спинами. Сергій Нагорняк просто сів у низький блок, який у задній лінії нараховував 5-6 футболістів. Такий підхід відкривав простір в опорній зоні, однак ідея працювала – до 60-х хвилин донеччани створили досить низьку кількість гольових моментів.

Навіть для основи Динамо "автобуси" є величезною проблемою. Що ж тоді говорити про дублерів? А сьогодні точно буде широка ротація – попереду кваліфікація Ліги конференцій, тож лідерам потрібен відпочинок.

Епіцентр ще й підтвердив здатність небезпечно контратакувати, а значить існує шанс на сенсацію в турі. От тільки у всій вищезгаданій ідилії є один важливий нюанс – вже через тиждень після гідної поразки від Шахтаря подільці програли ЛНЗ. Причому черкасці на тлі оборони "епіків" виглядали, немов Реал в епоху Кріштіану Роналду й Месута Озіла.

Підопічні Сергія Нагорняка поступилися мінімально, однак пропустили ще три голи з офсайдів, рятувалися поперечкою й ковтнули низку виходів віч віч-на-віч. Розриви між лініями, слабкий контроль глибини та низька інтенсивність опустили дебютантів на землю. Якщо Яшарі й Ассінор так ефективно глибину, то що буде з Динамо?

Тим паче, що навіть у поєдинку з Пафосом кияни мали не менш круті відкривання. Звісно ж, мова про першу зустріч – на Кіпрі все було жахливо.

Резервісти киян теж добре забігають за спини під своєчасні паси. Словом, новачкам УПЛ не слід високо підійматись проти Динамо.

Хоча загальна ідея та організація в обороні Епіцентра простежуються. Це – грамотний "автобус", якому бракує систематичних контратак. Така собі заміна Лівому Берегу. Просто зараз прийнято рішення грати футболістами, які виводили команду в еліту, а тому не слід дивуватись періодичним провалам.

Не факт, що сьогодні Епіцентр сьогодні відзахищається так же слабко. Особливо з урахуванням шаленої атмосфери в Тернополі. Тим паче – проти нинішнього Динамо. Кияни не можуть дати жодних гарантій щодо успіху навіть з такими суперниками. Розгром Руха говорить тільки про неготовність львів'ян до зустрічі з дублерами "біло-синіх", а от команда Сергія Нагорняка вже довела здатність стримувати гранда.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рубчинський (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Епіцентр – Динамо

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Климець – Миронюк – Хоакінет, Запорожець, Кош, Янаков – Борячук

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Брагару, Піхальонок, Яцик, Волошин – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, нічия в першому таймі

Фаворит нині очевидний, але передбачити хід зустрічі непросто. Якщо Епіцентр зіграє так, як з Шахтарем – Динамо може втратити очки. Якщо так, як проти ЛНЗ – кияни повторять 5:1. Вибірка матчів подільців у еліті занадто низька, щоб робити чіткіші прогнози.

Але в обох випадках у чемпіона залишається величезна перевага в класі та ширині лавки. Попри всі проблеми, "біло-сині" в Україні зберігають здатність забивати суто на індивідуальній майстерності. Саме так сталося у Рівному. Епіцентру ж буде важко втримати потрібну інтенсивність після 60-х хвилин, коли гру киян можуть підсилити лідери.

Ризикнемо спрогнозувати нічию у першому таймі. На одному тільки куражі подільський "автобус" здатний стримати Динамо, але по перерві першоліговість дасться взнаки. Ставимо на тріумф підопічних Олександра Шовковського.