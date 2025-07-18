Бразильський футболіст зазнав важкої травми, святкуючи гол у стилі Роналду (ВІДЕО)
Футболіст бразильського Греміу Пруденте скопіював святкування Кріштіану Роналду і зазнав серйозного пошкодження.
Абсурдний епізод стався під час матчу Копа Пауліста. Гравець Греміу Пруденте Келсі забив гол і вирішив відсвяткувати його у стилі Кріштіану Роналду, повторивши фірмовий стрибок із вигуком "Siu!". Проте приземлення виявилось фатальним.
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Як повідомив акаунт Gio CR7 у соцмережі X, футболіст зазнав серйозної травми – розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Після святкування гравця одразу зняли з поля.
Цей інцидент знову порушує питання доцільності ризикованих святкувань у футболі. У 2021 році сам Кріштіану Роналду також отримав пошкодження після аналогічного стрибка в матчі проти Арсенала – хоча у його випадку обійшлося без серйозних наслідків.
Для гравця ж усе завершилося плачевно – на гравця чекає тривалий період відновлення та, ймовірно, пропуск усього сезону.
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