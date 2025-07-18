Абсурдний епізод стався під час матчу Копа Пауліста. Гравець Греміу Пруденте Келсі забив гол і вирішив відсвяткувати його у стилі Кріштіану Роналду, повторивши фірмовий стрибок із вигуком "Siu!". Проте приземлення виявилось фатальним.

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Як повідомив акаунт Gio CR7 у соцмережі X, футболіст зазнав серйозної травми – розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Після святкування гравця одразу зняли з поля.

Цей інцидент знову порушує питання доцільності ризикованих святкувань у футболі. У 2021 році сам Кріштіану Роналду також отримав пошкодження після аналогічного стрибка в матчі проти Арсенала – хоча у його випадку обійшлося без серйозних наслідків.

Для гравця ж усе завершилося плачевно – на гравця чекає тривалий період відновлення та, ймовірно, пропуск усього сезону.

Le joueur Kesley a marqué hier, a célébré comme Cristiano Ronaldo et... s'est blessé sur la célébration.



Ligament croisé antérieur déchiré pic.twitter.com/dNvWJgK2eA — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) July 17, 2025

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