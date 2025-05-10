– Скажи, що там за конфлікт був у тебе із Грамом?

– Та нічого. Так, поштовхались трішки. Жовту карту отримав я і він, потім, бачите, він втратив м'яча, вийшло, що забирав і отримав іншу жовту.

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– Тобто ніхто нікому не сказав жодних образливих слів?

– Ні, ніхто нічого поганого нікому не сказав.

– А чому ти так іронічно сміявся після вилучення?

– Ну, сміявся, через те, що ви бачите, дуже епічно вийшло – спровокував, жовта. Сфолив – інша жовта, тому й сміявся, – сказав Будківський у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, на 11-й хвилині обидва гравці отримали по жовтій картці через штовханину, а через 6 хвилин захисник "гірників" сфолив проти форварда луганців, за що отримав друге попередження.

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