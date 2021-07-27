Божевільний промах зі штрафного у чемпіонаті Данії – м'яч полетів аж за межі стадіону
10:32 - Читать на русском
Захисник Сеннерюска Еміль Холм подарував футбольній спільноті справжній "шедевр" для обговорення.
Сеннерюск у матчі 2-го туру чемпіонату Данії мінімально здолав Вайле (1:0), хоча міг перемагати з більшим рахунком, якби гравці були точнішими.
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Зокрема, на 13-й хвилині команда з Гадерслева заробила право на виконання штрафного. До м'яча підійшов 21-річний Еміль Холм, але пробив дуже неточно – м'яч аж перелетів трибуни та вилетів за межі стадіону.
До слова, після двох турів Сеннерюск набрав 4 очки та розташувався на 4 сходинці Суперліги Данії.
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