Сеннерюск у матчі 2-го туру чемпіонату Данії мінімально здолав Вайле (1:0), хоча міг перемагати з більшим рахунком, якби гравці були точнішими.

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Зокрема, на 13-й хвилині команда з Гадерслева заробила право на виконання штрафного. До м'яча підійшов 21-річний Еміль Холм, але пробив дуже неточно – м'яч аж перелетів трибуни та вилетів за межі стадіону.

До слова, після двох турів Сеннерюск набрав 4 очки та розташувався на 4 сходинці Суперліги Данії.

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