Карпати врятувались у меншості в матчі 4-го туру УПЛ 2025/26 проти Кудрівки. Відео голів та огляд небезпечних моментів дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Кудрівка повела в рахунку вже на 3-й хвилині: Рогозинський головою замкнув навіс Сторчоуса, випередивши Кліщука, а м'яч дугою залетів у ворота. А на 26-й хвилині Карпати залишились у меншості: Рогозинський відгукнувся на пас Лєгостаєва, а Бабогло, якого обганяв нападник, завалив суперника, якого не бачив. Суддя вилучив захисника за фол "останньої надії".

Карпати на останніх секундах вирвали нічию з Кудрівкою – "леви" зробили камбек з 0:2 попри скандальне вилучення Бабогла

До перерви Кудрівка скористалась помилкою Брунінью, який фактично віддав на Сторчоуса. Той підхопив м'яч у штрафному та забив дуже легкий м'яч – 2:0! Карпати відквитали один м'яч по перерві – Пабло Альварес вдало зіграв на добиванні та класно пробив з лету. Шах міг зрівняти рахунок, але його удар в стійку перевів воротар. Але "левам" вдалось відігратись – Жан Педросо на 90+6 хвилині філігранним ударом в дотик метрів з 26-ти поцілив у нижній кут. Щоправда, коментатору чомусь здалось, що відстань була у фантастичні 40 метрів.