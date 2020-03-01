Епічний фейл Нюбеля у відеоогляді матчу Кельн – Шальке – 3:0

Кельн впевнено розібрався з Шальке (3:0) в рамках 24 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Кельн отримав перевагу у два м'ячі до перерви. Спочатку Борнаув замкнув навіс Кайнца зі штрафного, а згодом найкращий бомбардир "цапів" Кордоба реалізував вихід сам на сам з Нюбелем.

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Шальке не дав ніяких приводів сподіватися на камбек у другому таймі, натомість пропустив втретє. Антигероєм епізоду став Нюбель. Голкіпер "кнаппен" не зміг зафіксувати м'яч після простого удару Кайнца, почав "ловити курей" і, зрештою, сам закинув шкіряного у ворота – 3:0.