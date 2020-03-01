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Епічний фейл Нюбеля у відеоогляді матчу Кельн – Шальке – 3:0

09:36 629 Читать на русском
Епічний фейл Нюбеля у відеоогляді матчу Кельн – Шальке – 3:0
Кельн – Шальке – 3:0 – відеоогляд матчу

Кельн впевнено розібрався з Шальке (3:0) в рамках 24 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

9’ Себастьян Борнаув
39’ Джон Кордоба
75’ Алєксандер Нюбель
 
9’ Себастьян Борнаув
39’ Джон Кордоба
75’ Алєксандер Нюбель

Кельн отримав перевагу у два м'ячі до перерви. Спочатку Борнаув замкнув навіс Кайнца зі штрафного, а згодом найкращий бомбардир "цапів" Кордоба реалізував вихід сам на сам з Нюбелем.

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Шальке не дав ніяких приводів сподіватися на камбек у другому таймі, натомість пропустив втретє. Антигероєм епізоду став Нюбель. Голкіпер "кнаппен" не зміг зафіксувати м'яч після простого удару Кайнца, почав "ловити курей" і, зрештою, сам закинув шкіряного у ворота – 3:0.

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Відеоновини Німеччина Шальке Шальке Кельн Кельн Кельн - Шальке
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