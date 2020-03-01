Епічний фейл Нюбеля у відеоогляді матчу Кельн – Шальке – 3:0

Іспанія — 09:00 2075
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Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко, від якого залежить доля титулу
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Лаціо здолав Болонью і став лідером чемпіонату Італії, Наполі вдома переграв Торіно: 26-й тур Серії А, суботаІталія — 29 лют 2016
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Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші героїІспанія — 29 лют 2634
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Петряк продовжує феєрити за Фехервар, Ференварош Реброва зберіг лідерство завдяки асисту ЗубковаСвіт — 29 лют 3172
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Баварія зі скандалом розтрощила Хоффенхайм, Кельн розгромив Шальке завдяки ляпу Нюбеля: 24-й тур Бундесліги, суботаНімеччина — 29 лют 3349