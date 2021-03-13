Епічний фейл голкіпера та звірячий фол проти Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Герта – 2:0
21:48 - Читать на русском
Борусія Д розібралася з Гертою в 25 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
завершено
54’ Юліан Брандт
90+1’ Юссуфа Мукоко
Владімір Даріда 80’
54’ Юліан Брандт
80’ Владімір Даріда
90+1’ Юссуфа Мукоко
Усі головні події відбулися після перерви. "Джмелі" відкрили рахунок завдяки грубій помилці Руне Ярстейна. Брандт з далекої відстані бив точно у голкіпера Герти, але той примудрився махнути руками повз м'яч.
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Берлінці догравали у меншості через невиправдану агресію Даріди. Чех "в'їхав" у ахіллове сухожилля Ройса, відразу побіг просити вибачення і навіть не сперечався з прямою червоною. У компенсований час 16-річний Мукоко добив господарів – 2:0.
Фол проти Ройса:
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