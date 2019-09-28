Епічний фейл голкіпера Шеффілд Юнайтед у матчі проти Ліверпуля – ганьба дня

Воротар Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон звів нанівець усі старання партнерів, які довго утримували суху нічию проти лідера АПЛ – Ліверпуля.

Новачок АПЛ отримав несподіваний удар в спину від власного стража воріт.

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Упродовж 70-и хвилин Шеффілд спокійно стримував зіркову атаку "червоних", яка нічого не могла протиставити злагодженим діям підопічних Кріса Вайлдера. Однак все зіпсував голкіпер "клинків" Дін Хендерсон. 22-річний англієць примудрився пропустити поміж ніг нескладний удар Джорджініо Вейналдума з лінії карного майданчика – 0:1!

Нагадаємо, що Хендерсон належить Манчестер Юнайтед, а за Шеффілд виступає на правах оренди.

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