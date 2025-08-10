Карпати зіграли внічию з Шахтарем (3:3) у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Поєдинок Карпат і Шахтаря у Львові став одним із найвидовищніших на старті сезону.

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час

Вже на 9-й хвилині Невертон замкнув передачу п’ятою від Судакова і відкрив рахунок. Господарі швидко відповіли: Ігор Невеш на швидкості обіграв захисника та пробив повз Дмитра Різника – 1:1. Проте ще до перерви "гірники" знову вийшли вперед після навісу Юхима Коноплі, який замкнув головою Кауан Еліас.

Після перерви Карпати активізувалися, двічі забили, але обидва м’ячі скасували через офсайд. Львів’яни все ж зрівняли рахунок на 77-й хвилині – Ярослав Карабін скинув м’яч на Бруніньйо, і той пробив у кут – 2:2. Та вже на 84-й хвилині Артем Бондаренко асистував Аліссону, який втретє вивів Шахтар уперед.

Розв’язка настала у компенсований час – Жан Педросо обіграв суперника на фланзі та виконав точний крос на Ігоря Краснопіра, який у дотик відновив паритет – 3:3.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо