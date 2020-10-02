У рамках плей-офф кваліфікації італійський Мілан з труднощами переграв португальський Ріу Аве (2:2, пенальті – 8:9). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Ліга Європи, кваліфікація, плей-офф

Ріу Аве – Мілан – 2:2 (по пенальті – 8:9)

Голи: Жералдеш, 72, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+1 (пенальті)

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Команди обмінялися забитими м'ячами: на 51-й хвилині Салемакерс підхопив м'яч на лінії штрафного після подачі кутового й класно пробив у нижній кут, а на 72-й Жералдеш розкішним пострілом з льоту поклав під перекладину.

Схожий сценарій був в екстра-таймі, але першими забили португальці. Спочатку Желсон накрутив оборонця і закрутив у дальній кут. Та на першій доданій арбітром Чалханоглу реалізував одинадцятиметровий за гру рукою.

А в серії пенальті почався справжній фестиваль невдач. Суперники завдали 24 удари на двох, зробили 7 промахів і завершили лотерею на старті другого кола.

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