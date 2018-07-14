Енцо Зідан перейшов у клуб Сегунди B

Півзахисник Лозанни Спорт Енцо Зідан продовжить кар'єру в клубі Райо Махадаонда, який виступає в Сегунді B.

Райо Махадаонда, який грає у Сегунді B, орендував сина Зінедіна Зідана Енцо, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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23-річний хавбек проведе в Іспанії найближчий сезон. Нагадаємо, контракт Енцо Зідана належить Лозанні Спорт, у яку він перебрався наприкінці 2017 року, припинивши співпрацю з Алавесом.

До слова, Енцо Зідан перейшов в Алавес з Реала лише минулого літа, однак не зумів закріпитись у баскському клубі при жодному з 4-х наставників. Зідан-молодший взяв участь лише у чотирьох матчах Алавеса, відігравши всього 155 хвилин.