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Енцо Зідан перейшов у клуб Сегунди B

15:06 43 Читать на русском
Енцо Зідан перейшов у клуб Сегунди B
Енцо Зідан / фото із соцмереж

Півзахисник Лозанни Спорт Енцо Зідан продовжить кар'єру в клубі Райо Махадаонда, який виступає в Сегунді B.

Райо Махадаонда, який грає у Сегунді B, орендував сина Зінедіна Зідана Енцо, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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23-річний хавбек проведе в Іспанії найближчий сезон. Нагадаємо, контракт Енцо Зідана належить Лозанні Спорт, у яку він перебрався наприкінці 2017 року, припинивши співпрацю з Алавесом.

До слова, Енцо Зідан перейшов в Алавес з Реала лише минулого літа, однак не зумів закріпитись у баскському клубі при жодному з 4-х наставників. Зідан-молодший взяв участь лише у чотирьох матчах Алавеса, відігравши всього 155 хвилин.

Теги
Іспанія Лозанна Спорт Лозанна Спорт Трансфери Енцо Зідан Енцо Зідан Трансфери Чемпіонату Іспанії Райо Махадаонда
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