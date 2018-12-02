Енцо Зідан анонсував повернення батька до тренерської роботи

Півзахисник швейцарської Лозанни Енцо Зідан натякнув на швидке повернення до тренерської діяльності свого батька – колишнього керманича мадридського Реала Зінедіна Зідана.

"Зрозуміло, що мій батько любить футбол і тренерську діяльність.

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Здається, він повернеться до тренерської роботи невдовзі. Та зараз йому потрібен відпочинок, він відпочиває. Період на чолі Реала був прекрасним, але й очікування від нього були високими. Батько мав багато роботи, тому він зараз відновлюється", – наводить слова Енцо Football Espana.

Зінедін Зідан покинув мадридський Реал у травні. Він працював із "галактікос" упродовж 2,5 років. Із мадридцями 46-річний фахівець тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, став чемпіоном Іспанії у сезоні 2016/17, здобув Суперкубок Іспанії-2017, а також по 2 рази перемагав у Суперкубку Європи та Клубному чемпіонаті світу.

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