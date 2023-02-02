Найдорожчий гравець в історії АПЛ Енцо Фернандес визначився, футболку з яким номером одягатиме у Лондоні.

За 22-річного аргентинця "сині" заплатили 121 мільйон євро. Ця сума може зрости до 130 млн з урахуванням бонусів, що зробить Енцо найдорожчим підписанням в історії АПЛ.

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1 лютого Челсі презентував новачка і повідомив, що він гратиме з цифрою 5 на спині. Під цим номером хавбек виступав ще на початку своєї кар'єри у молодіжці Рівер Плейта. У Бенфіці Фернандес носив 13 номер, а в збірній Аргентини – 24-й.

Нагадаємо, Енцо з "альбіселесте" став чемпіоном світу-2022 і був визнаний найкращим молодим гравцем Мундіалю в Катарі. За Бенфіку в сезоні 2022/23 провів 29 поєдинків (4 м'ячі та 7 асистів).

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