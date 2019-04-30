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Енріке залишиться спортивним директором ПСЖ – його відставки хотів Тухель

17:47 211 Читать на русском
Енріке залишиться спортивним директором ПСЖ – його відставки хотів Тухель
Тухель і Енріке / Icon Sport

Спортивний директор Парі Сен-Жермен Антеро Енріке збереже свою посаду після неоднозначного сезону французького гранда.

Португальський функціонер збереже свою посаду та керуватиме літньою трансферною кампанією. Про це повідомляє Le Parisien.

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Позиції Енріке не похитнули тліючий конфлікт із головним тренером парижан Томасом Тухелем і посередній сезон ПСЖ. Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що нинішній спортдир є ідеальним кандидатом, щоб збалансувати трансферні запити тренерського штабу з вимогами фінансового fair-play.

Відзначимо, що Антеро Енріке працює на Парк де Пренс із літа 2017 року.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Нассер Аль-Хелаїфі Томас Тухель Томас Тухель Антеро Енріке
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