Енріке залишиться спортивним директором ПСЖ – його відставки хотів Тухель

Спортивний директор Парі Сен-Жермен Антеро Енріке збереже свою посаду після неоднозначного сезону французького гранда.

Португальський функціонер збереже свою посаду та керуватиме літньою трансферною кампанією. Про це повідомляє Le Parisien.

Тухель втратив контроль над роздягальнею ПСЖ, – L'Equipe

Позиції Енріке не похитнули тліючий конфлікт із головним тренером парижан Томасом Тухелем і посередній сезон ПСЖ. Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що нинішній спортдир є ідеальним кандидатом, щоб збалансувати трансферні запити тренерського штабу з вимогами фінансового fair-play.

Відзначимо, що Антеро Енріке працює на Парк де Пренс із літа 2017 року.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду