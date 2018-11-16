Енріке прокоментував несподівану поразку збірної Іспанії від Хорватії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке поділився враженнями після матчу 4-го раунду Ліги націй проти хорватів (2:3).

"Обидві команди добре провели другий тайм. Ми грали значно краще, ніж у першому, де ми не створювали значної загрози через багато неточностей у грі. Команда заслужила більшого – звісно, не поразку.

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Двічі ми відігравались і заслужили кращий результат. Але ми били в каркас воріт, і це просто неймовірно, що м’яч не залітав. Не думаю, що футбол сьогодні був справедливим до нас.

Результат демонструє, що це була дуже важка група. Звісно, ми не очікували цих двох поразок, але ми досі маємо шанси виграти групу, якщо Хорватія та Англію зіграють унічию", – цитує Енріке сайт Федерації футболу Іспанії.

Іспанія очолює свою групу Ліги націй маючи в активі 6 очок, у Англії та Хорватії по 4 очки та гра в запасі.

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