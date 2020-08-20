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Енріке оцінив перспективи Кумана у Барселоні

16:40 - Читать на русском
Енріке оцінив перспективи Кумана у Барселоні
Рональд Куман / Фото ФК Барселона

Головний тренер збірної Іспанії та екс-керманич Барси Луїс Енріке оцінив стан справ у каталонському клубі.

"Криза в Барселоні? Всі великі команди проходять через подібне. Їхня історія наповнена такими моментами. Барселона знову буде вигравати титули, але я не можу сказати, коли саме. На збірній Іспанії їхні проблеми ніяк не позначаються. Ми підтримаємо всіх, хто цього потребує.

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Що стосується Кумана – він справжній нідерландець по духу. Плюс, він носій духу Барселони. Подивимося, як у нього вийде. Великі команди важко тренувати", – цитує Енріке Marca.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

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Теги
Іспанія Рональд Рональд Куман Барселона Барселона Луїс Луїс Енріке
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