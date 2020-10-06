Відповідь наставника "Фурії Рохи" Луїса Енріке може не сподобатись капітану іспанців Серхіо Рамосу.

"Найкращий гравець на мою думку? Якщо ви піднімете новинні архіви, то вже будете знати, яка моя думка. Ви вже знаєте, хто є найкращим гравцем світу.

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Чудові виступи Мессі заслуговують похвали", – цитує Енріке Diario Sport. Луїс Енріке працював разом з Ліонелем Мессі у Барселоні в 2014-2017 роках.

Нагадаємо, збірна Іспанії завітає до Києва на матч Ліги націй проти підопічних Андрія Шевченка. Зустріч відбудеться 13 жовтня, початок о 21:45.

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