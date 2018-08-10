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Енріке Іглесіас виступить на НСК Олімпійський

06:00 5 Читать на русском
Енріке Іглесіас виступить на НСК Олімпійський
НСК Олімпійський / фото із соцмереж

НСК Олімпійський знову прийме концерт світової зірки. Цього разу ним стане Енріке Іглесіас.

30 вересня на київському НСК Олімпійський відбудеться концерт іспанського співака Енріке Іглесіаса. Продаж квитків розпочнеться 20 серпня, інформує офіційний Twitter співака.

НСК Олімпійський увійшов у список елітних стадіонів Європи

До слова, в той вік-енд Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє проти київського Арсенала. Таким чином концерт не повинен вплинути на проведення поєдинку чемпіонату України. До слова, у 2017 році стадіон прийняв концерт всесвітньо відомого Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, 26 травня на НСК Олімпійський відбувся фінал Ліги чемпіонів 2018/19 Реал – Ліверпуль.

Теги
НСК Олімпійський Динамо Динамо
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