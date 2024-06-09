Товариські матчі

США – Колумбія – 1:5

Голи: Веа, 58 – Аріас, 6, Борре, 19, Ріос, 77, Карраскаль, 85, Сіністерра 88

Мексика – Бразилія – 2:3

Голи: Кіньйонес, 73 Мартінес, 90+3 – Перейра, 5, Мартінеллі, 54, Ендрік 90+6

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США отримала ляпаса від Колумбії. Американці ще до 20 хвилини пропустили два м'ячі. Після перерви Веа зумів відіграти один гол, але суперника це лише підштовхнуло діяти агресивніше. До кінця матчу Колумбія організувала ще три голи.

Справжнє шоу подарували Мексика та Бразилія. "Селесао" вже на п'ятій хвилині повели в рахунку. Обмін моментами не призвів до забитих голів у першому таймі. А ось по перерві Мартінеллі подвоїв перевагу своєї команди. Найцікавіше залишилось на останні 20 хвилин гри. Спочатку Кіньйонес відіграв один гол, а на третій компенсованій хвилині Мартінес зробив рахунок нічийним. Але Ендрік, який вийшов на заміну в другому таймі, зумів принести Бразилії перемогу. Нападник Реала відсвяткував доволі зухвало для свого віку. Він зняв футболку і показав її трибунам, як це зробив Мессі в одному з матчі проти "вершкових".

У 2024 році Ендрік забив у 3-му поспіль товариському матчі – до гри з мексиканцями були голи у ворота збірних Англії (1:0) та Іспанії (3:3). При цьому в усіх трьох іграх нападник виходив на заміну.