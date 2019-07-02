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Емре втретє став гравцем Фенербахче

2 липня 16:18 1032 Читать на русском
Емре втретє став гравцем Фенербахче
Емре Белозоглу / Фото ФК Фенербахче

Турецький півзахисник Емре Белозоглу знову одягне футболку Фенербахче.

Фенербахче підсилився ветераном турецького футболу – Емре Белозоглу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik

38-річний хавбек підписав з "канарками" контракт на один рік.

Варто відзначити, що Емре вже двічі захищав кольори Фенербахче (2008-2012 і 2013-2015 роки). Також гравець відомий своїми виступами за Інтер, Ньюкасл та збірну Туреччини.

Минулий сезон Белозоглу провів у складі турецького клубу Істанбул Башакшехір.

"Босфорський Марадона" і затятий расист. Капітан "Істанбул Башакшехіра" Емре Белезоглу, хто він?

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Теги
Фенербахче Фенербахче Трансфери Туреччина Емре Белозоглу Емре Белозоглу Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір
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