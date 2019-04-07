Емре Джан може пропустити матч з Аяксом

Півзахисник Ювентуса Емре Джан отримав травму в матчі Серії А проти Мілана (2:1).

25-річний хавбек був змушений покинути поле в першому таймі в грі з Міланом через травму щиколотки.

Ювентус – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На 26-й хвилині матчу Емре Джана замінив Самі Хедіра, який вперше з 15 лютого повернувся у гру після проблем з серцем.

Завтра Емре Джан пройде обстеження, але існує ризик, що він пропустить матч Ліги чемпіонів проти Аякса 10 квітня. Початок гри о 22:00.

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