Емполі залишився без головного тренера

Футбольний клуб з провінції Тоскана звільнив наставника команди Крістіана Буккі.

Після домашньої поразки від Пескари у Серії В з рахунком 1:2 керівництво футбольного клубу Емполі розпрощалось з головним тренером команди Крістіано Буккі. Про це клуб офіційно оголосив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Перед Буккі та командою стояло завдання виходу у Серію А, однак у 12 турах Емполі спромігся набрати лише 17 очок, а за останні шість матчів – лише 3 пункти. Тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера буде наставник молодіжної команди Антоніо Буске.

До слова, Крістіано Буккі свого часу також тренував Пескару, Перуджу, Сассуоло та Беневенто. Після 12 турів Емполі набрав 17 очок і посідає десяту сходинку. Від лідера Серії В – Беневенто – його відділяє вісім пунктів.

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