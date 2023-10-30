Емполі за відсутності Коваленка зазнав розгрому від Аталанти – бергамаски піднялись у зону ЛЧ
21:28 - Читать на русском
В рамках програми дня у 10-му турі Серії А заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 10-й тур
Емполі – Аталанта – 0:3
Голи: Скамакка, 5, 51, Коопмейнерс, 29
Лаціо – Фіорентина – початок о 21:45
Віктор Коваленко у черговому матчі Емполі на полі не з'явився, залишившись у запасі. Може, так навтіь краще, адже його партнери зазнали розгрому від Аталанти – 0:3. У складі бергамасків дублем відзначився Скамакка, а ще один гол провів Коопмейнерс. Завдяки цій звитязі "Богиня" піднялась на четверте місце, а тосканцы опустились у зону вильоту.
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