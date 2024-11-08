Емполі у вересні був серед лідерів, але п'ять матчів без перемог відкинули тосканців за межі топ-10. Однак потрібно зважати на суперників – на цю серію випали зустрічі з Фіорентиною, Наполі, Лаціо й Інтером. У Лечче все значно гірше – останнє місце.

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Сьогодні на полі такої різниці ви б не помітили. Це була зустріч приблизно рівних за класом команд. "Вовки" навіть діяли трішки активніше, хоч Емполі 45 хвилин вів у рахунку. П'єтро Пеллегрі відзначився у другому матчі поспіль. Цей гол ще й рекордним виявився – тосканці вперше в історії забили у всіх шести виїзних матчах на старті сезону.

Закріпити перевагу команда Роберто Д'Аверси не змогла, змарну вавши кілька моментів, навіть влучання в каркас було. У підсумку, Лечче отримав зиск від своїх постійних спроб атакувати. Галло подав на П'єротті, про якого забули в штрафному, і Сант'яго відправив м'яч у сітку. Слідом міг бути ще гол, але Девіса Васкеса двічі підстрахувала поперечина.

Зрештою, Емполі теж намагався вирвати перемогу. Фальконе навіть міг допомогти, але Коломбо не зміг скористатися подарунком від голкіпера. Тож фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1. Тосканці піднялися на 10 місце, а Лечче перемістився на 18 сходинку.