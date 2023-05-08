У понеділок 34-й тур чемпіонату Італії завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 34-й тур

Емполі – Салернітана – 2:1

Голи: Камб'ягі, 38, Капуто, 66 – Пйонтек, 86

Удінезе – Сампдорія – 2:0

Голи: Перейра, 9, Масіна, 34

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голи: Берарді, 15 – Домінгес, 42

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У першому матчі дня Емполі приймав Салернітану. Обидві команди – сусіди по турнірній таблиці – ризикували вилетіли у нижчий дивізіон, тож в останніх п'яти поєдинках мусіли битись за кожне очко. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – Камб'ягі пірнув рибкою і головою замкнув у лівий кут.

По перерві тосканці подвоїли, дозволивши супернику забити гол престижу лише на останніх хвилинах. Як наслідок, Емполі набрав 38 очок і обійшов Салернітану у турнірній таблиці – "гранатові" тепер п'ятнадцяті.

У паралельній зустрічі Удінезе здолав Сампдорію. Господарі втратили навіть гіпотетичні шанси на єврокубки, тож просто догравали сезон. "Б'янконері" ще до перерви забили у ворота найгіршої команди Серії А два голи, а після відпочинку віддали ініціативу супернику, зосередившись на захисті. Поразка залишила Сампдорію останньою – команда втратила будь-які шанси на збереження прописки в еліті.

Завершав 34-й тур поєдинок між Сассуоло і Болоньєю. Команди, які вже ні на що не претендували і ні за що не боролись, розписали бойову нічию. Обмінявшись голами ще до перерви, суперники провели другий тайм майже без моментів. В результаті, Сассуоло набрав 44 очки і залишився тринадцятим, Болонья з 46-ма пунктами піднялась на десяту сходинку.

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