У поєдинку 33-го туру Венеція на виїзді розійшлась миром з Емполі (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 33-й тур

Емполі – Венеція – 2:2

Голи: Фацціні, 59, Анджорін, 87 – Єбоа, 67, Бузіо, 85

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Відкривала недільний вікенд дуель за виживання між головними аутсайдерами чемпіонату – Емполі та Венецією. В обох команд перед очною дуеллю було по 24 очки і вони ділили у турнірній таблиці 18-19 сходинки. Український півзахисник Віктор Коваленка потрапив до заявки тосканців, але залишився у запасі.

Перший по-справжньому небезпечний момент створили гості на 13-й хвилині: Ніколуссі зі стандарту перспективно навішував у штрафний, але кіпер Емполі був першим на перехопленні. Венеція продовжувала підтискати, але захист суперника блокував будь-які спроби загострення.

В середині тайму знову бив Ніколуссі зі штрафного – без проблем для воротаря. За хвилинку можливість відкрити рахунок змарнував Думбія – після передачі-цукерочки він цілив у лівий кут, однак Васкес видав розкішний сейв.

Одразу по перерві Еспозіто зі стандарту запустив м'яч над воротами Венеції. Зрештою на 59-й хвилині господарі зуміли пробити оборону суперника: Хендерсон відібрав м'яч на бровці, змістився ближче до центру і закинув сферу за спини захисникам прямо на Фацціні – той в дотик прошив голкіпера.

За трохи дивом не подвоїв перевагу тосканців Какаче – м'яч після добивання пролетів поруч з правою стійкою. На 67-й хвилині Венеція зрівняла: Васкес у стрибку не дотягнувся до м'яча після подачі з кутового, той прилетів на дальню стійку, де його легко переправив у порожні ворота Єбоа.

За 5 хвилин до завершення матчу Венеція змусила замовкнути вболівальників господарів: Єбоа протягнув м'яч правим флангом, віддав в центр на Гютк'єр, той в дотик замкнув у голкіпера, але першим на добиванні був Бузіо. Проте вже у наступній атаці Емполі знову зробив рахунок рівним – Анджорін, який вийшов на заміну, з лінії штрафного закрутив у дальній кут і м'яч рикошетом від стійки влетів у сітку.

Нічия дозволила командам набрати по 25 очок і залишила на дні турнірної таблиці Серії А.

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