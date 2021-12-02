Італія, Серія А, 15-й тур

Торіно – Емполі – 2:2

Голи: Побега, 10, П'яца, 15 – Романьйолі, 34, Ла Мантіа, 73

Вилучення: Сінго, 30 (Торіно, червона картка)

Лаціо – Удінезе – 4:4

Голи: Іммобіле, 34, Родрігес, 51, Мілінковіч-Савіч, 56, Ачербі, 84 – Бету, 17, 32, Моліна, 44, Арслан, 99

Вилучення: Патрік, 57 (Лаціо, друга жовта картка), Моліна, 69 (Удінезе, друга жовта картка), Волас, 100 (Удінезе, червона картка)

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У першому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Торіно та Емполі. Команди розпочали доволі стримано і небезпечний момент створили лише на 8-й хвилині: П'яца увірвався у штрафний майданчик Емполі і пробив. М'яч влучив у корпус захисника і відлетів на дальню штангу, де Санабрія головою пробив повз стійку. Наступна атака "биків" виявилось успішною: Побега у боротьбі з захисником у падінні встиг ногою переправити сферу у сітку. За п'ять хвилин П'яца створив справжній шедевр: підхопивши круглого на лівому фланзі він змістився до центру воріт, обігравши дорогою двох захисників, і закрутив у дальній від кіпера кут – 2:0.

В середині тайму кіпер Емполі потужно вибив м'яч на іншу половину поля, захисники не дотягнулись і Бандінеллі міг виходити сам на сам. Сінго прогавив старт і змушений був валити суперника. Арбітр спочатку показав Вілфріду "гірчичник", але згодом побіг переглядати VAR. Як наслідок, рефері змінив колір картки на червоний і залишив Торіно у меншості. Вже у наступному епізоді Емполі один гол відквитав: Романьйолі головою влучно замкнув навіс після подачі з кутового.

Одразу по перерві гості могли зрівнювати – Ді Франческо влучив у поперечину. На 65-й хвилині Бремер перехопив пас суперника на своїй половині поля і втік у стрімку контратаку. Вже під опікою захисника йому вдалось пробити у дальній кут – трохи неточно. В середині другої сорокап'ятихвилинки рахунок став рівним: Ла Мантіа випередив захисників після навісу у воротарський і головою відновив статус-кво. Емполі відчувши кров, почав дотискати суперника, однак так і не зміг вирвати перемогу.

Удінезе шокував Лаціо вже на 17-й хвилині: Бету відгукнувся на навіс у штрафний майданчик і головою переправив м'яч у ворота. Рейна прогавив момент удару і стрибнув надто пізно. Луїс Альберто в середині тайму небезпечно пробивав – вище воріт. Натомість "б'янконері" свій шанс реалізували. Бету отримав пас в середині поля і в оточенні двох захисників вийшов сам на сам, посадив Рейну на п'яту точку і оформив дубль.

Лаціо відреагував миттєво – вже у наступній атаці Іммобіле добив сферу після відскоку від Бету – 1:2. Однак знову пропустив за хвилину до перерви.

Початок другого тайму ознаменувався черговим взяттям воріт – Педро скоротив відставання Лаціо до мінімуму. Через 5 хвилин Мілінковіч-Савіч щічкою закинув сферу у дальній кут воріт і рахунок став рівним. За мить "орли" залишились у меншості – Патрік брутально зупинив суперника і побачив другий "гірчичник". Через десять хвилин арбітр склади вирівняв – Моліна за удар ліктем покинув поле.

Наприкінці матчу Ачербі вивів Лаціо вперед – арбітр довго переглядав VAR, однак взяття воріт зарахував. Вже у доданий час Іммобіле забив п'ятий гол Лаціо, але офсайд відібрав у Чіро перший у сезоні дубль. На десятій доданій хвилині Удінезе виборов право на стандарт на ліній воріт справа. Форестьєрі вирішив не навішувати, а відкинув на Арслана ближче до центру і той божевільним ударом врятував для своєї команди нічию.

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