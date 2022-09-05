Чемпіонат Італії 2022/23, 5-й тур

Салернітана – Емполі – 2:2

Голи: Маццокі, 39, Діа, 61 – Сатріано, 31, Ламмерс, 81

Лечче – Торіно – початок о 21:45

Емполі приїхав у гості до Салерно, намагаючись перервати серію з трьома нічиїми поспіль і здобути першу перемогу в сезоні. Салернітана на старті чемпіонату грала приблизно на тому ж рівні, але одного разу виграти команда змогла. Нині випав ідеальний момент, щоб зробити це ще раз – втім, на 31-й хвилині матчу господарі пропустили внаслідок подачі від Хендерсона й замикання у виконанні Сатріано.

Відіграти цей гол вдалося вже на 39-й зусиллями Маццокі, якому при зміщенні з флангу в штрафний вдалося переграти трьох захисників. Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, а на початку другого тайму Салернітана ще й вперед вирвалась – це Діа після розіграшу кутового замкнув крос від Вільєни. Втім, втримати перемогу господарям не вдалося – на 81-й хвилині Ламмерс відкрився перед карним майданчиком і пробив, а м'яч завдяки рикошету полетів у протихід голкіперу. 2:2! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.

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