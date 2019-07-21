Емполі підтвердив трансфер Беннасера в Мілан – перехід відбудеться найближчим часом

Спортивний директор Емполі П'єтро Аккарді підтвердив майбутній трансфер Ісмаеля Беннасера в Мілан.

"Беннасер тактично цікавий гравець, і його завжди любили товариші по команді. Він повинен бути вдячний Емполі, тому що ми – клуб, де молоді гравці можуть розвиватись.

Модріч може перейти в Мілан

Беннасер за стилем гри схожий на Гаттузо, тому що він має велике бажання боротися. Пам'ятаю матч проти Фіорентини: Ісмаель виборов м'яч, суперник на нього впав, і шипами порізав гомілку. Беннасер підвівся і дограв матч, а потім йому наклали сім швів.

Вболівальники на Сан-Сіро полюблять Беннасера: вони хочуть бачити гравців, які вмирають на футбольному полі за свою команду", – поділився Аккарді у коментарі Gazzetta dello Sport.

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