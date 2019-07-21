toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Емполі підтвердив трансфер Беннасера в Мілан – перехід відбудеться найближчим часом

18:16 264 Читать на русском
Емполі підтвердив трансфер Беннасера в Мілан – перехід відбудеться найближчим часом
Ісмаель Беннасер / Scouted Football

Спортивний директор Емполі П'єтро Аккарді підтвердив майбутній трансфер Ісмаеля Беннасера в Мілан.

"Беннасер тактично цікавий гравець, і його завжди любили товариші по команді. Він повинен бути вдячний Емполі, тому що ми – клуб, де молоді гравці можуть розвиватись.

Модріч може перейти в Мілан

Беннасер за стилем гри схожий на Гаттузо, тому що він має велике бажання боротися. Пам'ятаю матч проти Фіорентини: Ісмаель виборов м'яч, суперник на нього впав, і шипами порізав гомілку. Беннасер підвівся і дограв матч, а потім йому наклали сім швів.

Вболівальники на Сан-Сіро полюблять Беннасера: вони хочуть бачити гравців, які вмирають на футбольному полі за свою команду", – поділився Аккарді у коментарі Gazzetta dello Sport.

Алжир – чемпіон КАН-2019: успішний тренер, голеадор, шанувальник кокаїну та інші герої першого тріумфу за 29 років

blog_ava
Динамо – Колос: пряма онлайн-трансляція матчу
15:50
2420
Теги
Трансфери Емполі Емполі Ісмаель Беннасер Ісмаель Беннасер Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
13
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук