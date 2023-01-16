Сампдорія за весь сезон Серії А виграла всього два поєдинки, зазнавши 13 поразок і опустившись у зону вильоту. Відставання від рятівної 17-ї сходинки становило вже сім очок, тож якщо генуезці бажали зберегти прописку в еліті – треба було перемагати.

Боротись за три залікових бали довелося на виїзді у Тоскані, в зустрічі проти Емполі. Матч виявився вкрай важким для підопічних Деяна Станковіча. Команда провела 16 ударів, однак їхня сумарна гострота склала лише 0,87 xG. Щоправда, на 28-й хвилині гості могли забити внаслідок подачі на Леріса та його замикання головою – Емполі врятувала поперечина.

Тосканці виглядали значно активніше й гостріше. Господарі завдали 16 пострілів по воротах (три з меж воротарського), видавши 1,42 xG й відкривши рахунок на 55-й хвилині. Героєм став Ебуехі, який замкнув подачу з кутового на дальню стійку – 1:0! Тайрон став лишень третім нігерійським захисником, якому вдалося відзначитись у Серії А (подібне вдавалося тільки Оле Айні та Тарібо Весту).

Втім, у завершальній частині зустрічі Сампдорія додала обертів, змусивши Вікаріо виконати кілька важливих сейвів. На 7-й же компенсованій хвилині Коллі таки прошив голкіпера, однак рятівне взяття воріт скасували після перегляду відеоповтору – за руку в гольовій атаці. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Емполі.

Тосканці набрали 22 очки, піднявшись на 12 позицію в турнірній таблиці. Безпрограшна серія Емполі досягла чотирьох матчів (дві нічиї й дві перемоги). Сампдорія з 9 заліковими балами у активі опустилася на передостанню сходинку.