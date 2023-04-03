В рамках програми понеділка у 28-му турі Серії А провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 28-й тур

Емполі – Лечче – 1:0

Гол: Капуто, 62 (пен)

Вилучення: Тонеллі, 89 (Емполі, за межами поля)

Сассуоло – Торіно – 1:1

Голи: Пінамонті, 36 – Санабрія, 66

Емполі у рідних стінах приймав Лечче. Вже сама назва команд натякала вболівальникам, що краще подивитись серіал. Сама доля не хотіла цього матчу – у роздягальні тосканців сталася маленька пожежа, однак гру перенесли всього на годину.

Господарі святкували мінімальну, але справедливу перемогу. Емполі вів за ударами з рахунком 14:5, награвши на півтора очікуваних голи, в той час як Лечче мав мізерні 0,15 xG. Забити єдиний м'яч у цій зустрічі вдалося аж на 62-й хвилині, та й то з пенальті – його реалізував Капуто. Франческо став п'ятим бомбардиром у історії Емполі в Серії А, відвантаживши 18-й гол і порівнявшись з Антоніо Ді Натале.

Програму туру закривав поєдинок між Сассуоло та Торіно. "Нероверді" відкрили на 36-й хвилині завдяки класному пострілу Берарді – голкіпер парирував, однак Пінамонті одразу зіграв на добиванні. Взяття воріт було дуже своєчасним, адже всього за чотири хвилини до нього Радоньїч поцілив у поперечку господарів.

На старті другого тайму Лор'єнте вирвався віч-на-віч і забив другий гол у ворота туринців, але його не зарахували через офсайд. Не зумівши подвоїти свою перевагу, господарі пропустили внаслідок подачі Лазаро на Санабрію – а на 76-й хвилині "бики" могли ще й перемогу вирвати. Радоньїч замикав крос на лінію воротарського, але спрямував м'яч на трибуни. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.

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