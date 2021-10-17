У першому таймі дублем відзначився Йосіп Ілічіч, особливо вартий уваги другий гол словенця. Емполі ж відповів результативним пострілом Федеріко Ді Франческо. По перерві Аталанта потроїла перевагу, але допоміг їй у цьому Маттіа Віті, який до свого пасиву записав курйозний автогол.

Аталанта розгромила Емполі в день 114-річчя клубу – Маліновський втратив свій шанс, Ілічіч оформив дубль

На 68-й хвилині на полі з'явився Руслан Маліновський та навіть міг забити, але кіпер парирував гострий удар українця. Крапку у зустрічі поставив Дуван Сапата. Аталанта набрала 14 очок і піднялась на 6 місце, Емполі з дев'ятьма пунктами залишився дванадцятим.