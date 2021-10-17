Матч, як і онлайн-трансляція Емполі – Аталанта, стартував о 16:00 за Києвом. Бергамаски на момент початку гри посідали 8 місце Серії А – 11 очок. Емполі йшов 10-м, відстаючи на 2 пункти. Аталанта в останніх двох турах набрала лише очко – щоправда, суперниками команди Гасперіні були Мілан та Інтер. Цікаво, що саме сьогодні, 17 жовтня, Аталанта відзначає 114 років з дня заснування. Відповідно, здобуття трьох очок було справою честі для "Богині".

Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу, опинившись в запасі. У поточному сезоні 28-річний українець виходив на поле у всіх 7-ми матчах чемпіонату Італії, записавши до свого активу гол та асист. Ще два поєдинки Маліновський зіграв у Лізі чемпіонів, але результативними діями не відзначався. У середу, 20 жовтня, Аталанта зіграє на Олд Траффорд проти Манчестер Юнайтед – ймовірно, Гасперіні вирішив поберегти українця на важливий двобій проти Роналду і Ко.

Вже на 3-й хвилині Емполі створив перший момент. Ді Франческо легко вийшов віч-на-віч з Муссо, але так і не зумів пробити. Щоправда, лайнсмен підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Відповідь Аталанти теж була класною. Ілічіч знайшов Мурієля у штрафному, той пробив – рикошет і кутовий. Подачу замикав Пашаліч і влучив у сітку з зовнішнього боку. Ще один момент біля воріт Аталанти завершився виносом Деміраля з самісінької лінії! Бергамаски знову не забарилися зі своїм шансом. Меле пробив низом у дальній кут – кіпер Емполі потягнув.

Такий початок просто не міг завершитися без голів. Після помилки молодого Віті Пашаліч увірвався у штрафний і покотив на Ілічіча. Йосіп не став брати прикладу з промахів Селезньова та Супряги і спокійно спрямував м'яч у сітку. Ідеальний старт для команди Гасперіні. Бергамаски продовжили атакувати, але не зуміли одразу розвинути свій успіх.

На 26-й хвилині Ілічіч таки оформив дубль. Словенець виграв силову боротьбу, обігрався з Мурієлем і в дотик закрутив у дальню дев'ятку. Маестро!

Однак Емполі не знітився і на 30-й хвилині повернувся у гру, скоротивши відставання. Довгий пас за спину Паломіно знайшов Федеріко Ді Франческо, який більярдним ударом у дальній кут пробив Муссо. VAR підтвердив, що офсайду не було. На цьому неприємності Гасперіні не завершилися – капітан Толої змушений був залишити поле через травму. Тут же свого капітана втратив і Емполі. До кінця тайму рахунок не змінився – 1:2 на користь бергамасків.

Другий тайм розпочався вкрай невдало для Емполі. Пашаліч головою скидав на Сапату вздовж лінії воротарського, але колумбійця випередив Вітті, який у підкаті зрізав м'яч у власні ворота. Трагедія центрбека тосканців, який наварив і при першому голі.

Дзаппакоста увірвався у штрафний і впав. Рефері спершу не відреагував, але після підказки VAR пішов дивитися повтор. Зрештою, пенальті, який не реалізував Ілічіч. Вище воріт пробив словенець і тут же пішов з поля, поступившись місце Руслану Маліновському. Двадцять три хвилини отримав українець від Джан П'єро Гасперіні.

І на 78-й ледь не забив! Руслан підставив голову після сильного прострілу Дзаппакости – видовищний сейв воротаря! Ще реальнішу нагоду мав Сапата, який не зумів перекинути Вікаріо з гострого кута. Зауважимо, що атаку розпочав саме Маліновський, який, окрім вже згаданого удару головою, нічим особливим не запам'ятався. Хоча й гра на момент його виходу вже була зроблена, а "Богиня" тримала в думках матч проти Манчестер Юнайтед.

Зрештою, Аталанта втримала три очки, хоча Емполі і влаштував щось схоже на фінальний штурм, а одного разу м'яч навіть виносили з лінії воріт гостей. Ба більше, у контратаці на останніх хвилинах Сапата таки забив, замкнувши пас Пашаліча. Команда Гасперіні зробила подарунок всім причетним до клубу в день його 114-річчя. Бергамаски набрали 14 пунктів і піднялися на 6 місце Серії А. Емполі поки 11-й, маючи в активі 9 балів.

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