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Емполі – Дженоа – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Емполі – Дженоа – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Радість "грифонів" / твіттер Дженоа

Емполі вдома програв Дженоа в заключному матчі 21-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Емполі – Дженоа – 1:3

Голи: Ді Лоренцо, 63 – Куаме, 18, Лазовіч, 70, Санабрія, 73

Дженоа виявилась сильнішою за Емполі

Нападник Дженоа Куаме відкрив рахунок у першому таймі. Однак, після перерви господарі захопили ініціативу й справедливо зрівняли рахунок на 63-й хвилині зусиллями Ді Лоренцо. Щоправда, не обійшлося і без помилки голкіпера.

Проте, генуезці не знітилися, а зуміли переламати хід зустрічі. Спочатку Дарко Лазовіч із лінії штрафного майданчика класно поклав у ліву дев'ятку, а потім він же класно навісив із правого флангу на новачка Дженоа Санабрію, який головою відправив м'яч у сітку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія21 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Дженоа: Понеділок 28 січня 2019

Емполі
Матч завершено
1 : 3
Дженоа
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Дженоа Дженоа Емполі Емполі Італія Відеоновини Емполі - Дженоа
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