Емполі – Дженоа – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Емполі вдома програв Дженоа в заключному матчі 21-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Емполі – Дженоа – 1:3

Голи: Ді Лоренцо, 63 – Куаме, 18, Лазовіч, 70, Санабрія, 73

Дженоа виявилась сильнішою за Емполі

Нападник Дженоа Куаме відкрив рахунок у першому таймі. Однак, після перерви господарі захопили ініціативу й справедливо зрівняли рахунок на 63-й хвилині зусиллями Ді Лоренцо. Щоправда, не обійшлося і без помилки голкіпера.

Проте, генуезці не знітилися, а зуміли переламати хід зустрічі. Спочатку Дарко Лазовіч із лінії штрафного майданчика класно поклав у ліву дев'ятку, а потім він же класно навісив із правого флангу на новачка Дженоа Санабрію, який головою відправив м'яч у сітку.