"Вони казали, що я закінчив. Вони сміялися, коли я падав, називали мене крихким, схильним до травм, втраченим талантом. Вони не бачили ночей, коли я плакав у тиші, болю, який носив у собі, моментів, коли майже здався. Вони ніколи не бачили годин реабілітації, самотності, сумнівів, що намагалися мене зламати.

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

Цей "Золотий м’яч" – це не просто трофей, це символ виживання. Кожен шрам, кожен удар долі, кожна безсонна ніч привели мене сюди. Це золото сяє яскраво, але мій шлях до цього був побудований у темряві. Для тих, хто вірив у мене, коли світ відвернувся – це для вас. А тим, хто сумнівався… дякую, ви зробили мене сильнішим", – написав Дембеле у Facebook.

Для 28-річного француза це перше в кар’єрі визнання найкращим футболістом світу. Нагорода стала кульмінацією сезону, в якому він допоміг ПСЖ виграти одразу чотири трофеї, зокрема й першу Лігу чемпіонів в історії клубу.

