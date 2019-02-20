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Еммануель Боатенг, який відзначався хет-триком у ворота Барселони, перейшов у Далянь Іфан

15:12 202 Читать на русском
Еммануель Боатенг, який відзначався хет-триком у ворота Барселони, перейшов у Далянь Іфан
Еммануель Боатенг / Леванте

Нападник Леванте Еммануель Боатенг продовжить кар’єру в чемпіонаті Китаю.

Про перехід 22-річного футболіста у Далянь Іфан повідомляє офіційний сайт Леванте. Будь-які деталі угоди не розголошуються. За неофіційною інформацією іспанський клуб отримав за трансфер ганця 11 мільйонів євро.

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Нагадаємо, у травні 2018-го року Боатенг тричі забив у ворота Барселони та став першим гравцем за 13 років, який оформив хет-трик у ворота каталонців в Прімері.

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У поточному сезоні ганський форвард зіграв у 19 матчах за Леванте в усіх турнірах. В активі Боатенга 1 гол та 1 результативна передача.

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