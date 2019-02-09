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"Емі назавжди з нами", – Нант опублікував зворушливе відео на честь загиблого Сали

09:20 352 Читать на русском
"Емі назавжди з нами", – Нант опублікував зворушливе відео на честь загиблого Сали
Еміліано Сала трагічно загинув / фото із соцмереж

На це важко дивитись без сліз. Нант за допомогою спеціального відео попрощався зі своїм екс-гравцем Еміліано Салою, який загинув у авіакатастрофі.

Французький Нант, кольори якого ще донедавна захищав Еміліано Сала, випустив спеціальний ролик на честь загиблого футболіста.

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Нагадаємо, 21 січня літак з аргентинцем на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

До слова, раніше Нант вивів з обігу 9-й номер, під яким грав Еміліано Сала. Аргентинець виступав за "канарок" з 2015 року.

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Відеоновини Франція Нант Нант Еміліано Сала Еміліано Сала
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