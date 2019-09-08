Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією

Захисник збірної Італії Емерсон Пальмієрі відчув біль у м'язі і був швидко замінений.

Збірна Італії завітала в гості до Фінляндії на матч відбіркового циклу Євро-2020. Вже на старті зустрічі головний тренер гостей Роберто Манчіні зробив вимушену заміну.

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На 8-й хвилині захисник Емерсон Пальмієрі відчув біль у м'язі та почав накульгувати, через що замість нього вийшов Алессандро Флоренці.

Збірна Італії наразі очолює відбіркову групу, набравши 15 очок. Фіни відстають на 3 пункти.

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