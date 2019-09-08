Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією

Євро-2020 — 20:50 1728
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Кваліфікація Євро-2020: Данія несподівано не обіграла Грузію, Швейцарія розгромила Гібралтар, Мхітарян – герой Вірменії
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Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеківУкраїна — 18:52 10955
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Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над ЛитвоюЄвро-2020 — 17:16 3803
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Динамо – Кристал: онлайн-трансляція матчу – команда Михайличенка зіграє на фоні напруженої атмосфери у клубіУкраїна — 16:55 7152
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Барселона хоче запропонувати Мессі пожиттєвий контрактІспанія — 16:43 871