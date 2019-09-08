toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією

23:11 37 Читать на русском
Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією
Емерсон / goal.com

Захисник збірної Італії Емерсон Пальмієрі відчув біль у м'язі і був швидко замінений.

72’ Теему Пуккі
 
Чіро Іммобіле 60’
Жоржінью 79’
60’ Чіро Іммобіле
72’ Теему Пуккі
79’ Жоржінью

Збірна Італії завітала в гості до Фінляндії на матч відбіркового циклу Євро-2020. Вже на старті зустрічі головний тренер гостей Роберто Манчіні зробив вимушену заміну.

Рамос повторив рекорд Касільяса

На 8-й хвилині захисник Емерсон Пальмієрі відчув біль у м'язі та почав накульгувати, через що замість нього вийшов Алессандро Флоренці.

Збірна Італії наразі очолює відбіркову групу, набравши 15 очок. Фіни відстають на 3 пункти.

Кваліфікація Євро-2020: Данія несподівано не обіграла Грузію, Швейцарія розгромила Гібралтар, Мхітарян – герой Вірменії

blog_ava
Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна
15:20
24074
Теги
Фінляндія Фінляндія Євро-2020 Фінляндія - Італія Емерсон Пальмієрі Емерсон Пальмієрі Італія Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук