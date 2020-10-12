"На мій погляд, ми втратили два очки, а не завоювали одне. Поле було не у найкращому стані, а ми – команда, яка любить грати з м'ячем.

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З іншого боку, ми грали проти хорошого суперника, тому потрібно прийняти цю нічию, але, як я вже сказав, ми не повністю задоволені.

Лєвандовскі? Він не забив, але, на мій погляд, він зараз найкращий № 9 у світі. Той факт, що він не забив, означає, що ми добре попрацювали у захисті", – цитує Емерсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, нічия залишила Італію на вершині турнірної таблиці групи А1 з п'ятьма пунктами. Польща, набравши чотири очки, зрівнялась з Нідерландами і посідає третю сходинку. Замикає квартет збірна Боснії і Герцеговини.

Італія на виїзді не змогла здолати Польщу, але зберегла першу сходинку у групі А1