Емерсон може стати частиною угоди щодо Ігуаїна

Захисник Челсі Емерсон Пальмієрі може увійти в угоду стосовно форварда Гонсало Ігуаїна.

Ювентус хоче включити в угоду щодо Ігуаїна захисника Челсі Емерсона Пальмієрі, повідомляє Daily Star.

Саррі: Трансфер Ігуаїна? Нічого не знаю, керівництву відомо, ким я хочу підсилити команду

Італієць не є основним гравцем у команді Мауріціо Саррі, тоді як наставник хоче підсилити атаку аргентинським бомбардиром, який у сезоні 2018/19 виступає на правах оренди в Мілані.

Челсі планує орендувати Ігуаїна за 9 млн фунтів, включивши опцію викупу за 35 млн фунтів.

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