toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Емерсон може стати частиною угоди щодо Ігуаїна

23:35 103 Читать на русском
Емерсон може стати частиною угоди щодо Ігуаїна
Емерсон Пальмієрі / соцмережі

Захисник Челсі Емерсон Пальмієрі може увійти в угоду стосовно форварда Гонсало Ігуаїна.

Ювентус хоче включити в угоду щодо Ігуаїна захисника Челсі Емерсона Пальмієрі, повідомляє Daily Star.

Саррі: Трансфер Ігуаїна? Нічого не знаю, керівництву відомо, ким я хочу підсилити команду

Італієць не є основним гравцем у команді Мауріціо Саррі, тоді як наставник хоче підсилити атаку аргентинським бомбардиром, який у сезоні 2018/19 виступає на правах оренди в Мілані.

Челсі планує орендувати Ігуаїна за 9 млн фунтів, включивши опцію викупу за 35 млн фунтів.

Як одне текстове повідомлення коштувало Челсі майже 100 млн євро – найдорожче смс у світі

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Пальмієрі Емерсон Пальмієрі Емерсон Челсі Челсі Ювентус Ювентус Англія Трансфери Челсі Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
0
хв
Дженоа
16:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук