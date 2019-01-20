Емерсон може стати частиною угоди щодо Ігуаїна

Україна — 21:45 382
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Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на старті
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Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над АндерлехтомБельгія — 21:36 402
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Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинкуІспанія — 21:02 629
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Зозуля з Альбасете грає проти конкурента в боротьбі за вихід до Прімери – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 20:00 947
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"Селезньов спалахує на тлі оплесків", або Рекорд та іронія: іспанські ЗМІ та фанати Малаги оцінили дебют українцяІспанія — 19:00 7836
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