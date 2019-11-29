Емері зворушливо попрощався з Арсеналом

Лондонський клуб на своєму офіційному сайті опублікував прощальне звернення колишнього тренера Арсенала Унаї Емері до своїх підопічних, працівників та уболівальників команди.

"Для мене було честю займати посаду головного тренера Арсенала. Всім фанатам від щирого серця хочу подякувати за допомогу у розумінні і відчутті величі Арсенала. Всім вам, хто підтримував нас у всьому світі, всім, хто приїжджав на Емірейтс Стедіум, всім, хто чекав під дощем і холодом, щоб привітати мене після гри – дякую. Хочу сказати всім вам, що я працював з пристрастю, відданістю і старанням. Мені б більше припало до душі, якби ми досягли кращих результатів заради вас.

"Зараз у грі Арсенала суцільний безлад", – екс-капітан збірної Англії задоволений відставкою Емері

Хочу також висловити подяку всім співробітникам Арсенала за те, як вони ставилися до мене. Велич Арсенала полягає у кожному директорові, керівнику, працівнику, помічнику і співробітнику клубу. Це були півтора року, наповнені різними емоціями та моментами – чудовими і не дуже. Але жодного дня я не переставав думати про те, як мені пощастило працювати у цьому клубі, з цими гравцями. Вони завжди поважали футболку, яку носять. Вони заслуговують вашої підтримки.

Юнгберг: Зроблю все, щоб повернути посмішки на обличчя уболівальників Арсенала

Я вже багато чому навчився у футболі, але мені дуже сподобалося тут, в Англії, у Прем'єр-лізі. Я багато дізнався про повагу до професіоналів і про чистоту футболу. Мої найкращі побажання", – цитує слова Емері офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Емері очолив Арсенал перед початком сезону-2018/19, змінивши на цій посаді наставника команди Арсена Венгера, який працював у клубі більше 20 років. Сьогодні Унаї був відправлений у відставку, через невтішні результати: після 13-ти турів АПЛ "каноніри" перебувають лише на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок. Останньою краплею стала вчорашня поразка від Айнтрахта (1:2) на власному полі у матчі 5-го туру Ліги Європи.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі